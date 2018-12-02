Во время топливных протестов в Париже задержали 378 человек, ранены – 133

В результате беспорядков во время топливных протестов в субботу правоохранители задержали 378 человек, ранения получили 133 человека.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные полиции.

Всего полицейские задержали более 400 человек, однако под стражей оказались 378. Кроме того, среди 133 раненых 23 – полицейские.

В течение всего дня субботы центр и запад французской столицы превратился в арену уличных противостояний.

Участники протестов возводили баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в стычки с полицией и группами других протестующих.

"Это была стратегия, управляемая профессионалами беспорядка, мастерами своего дела", - сказал глава МВД Кристоф Кастанер.

В субботу премьер Франции Эдуар Филипп сообщил, что в протестах в Париже принимают участие 5500 демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36 000 человек.