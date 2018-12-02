Франція може запровадити надзвичайний стан через протести
Влада Франції розгляне можливість запровадження надзвичайного стану, щоб запобігти повторення найбільших заворушень за останні понад десять років і залучити протестувальників до столу переговорів.
Про це заявив речник французького уряду Бенджамін Гріво, повідомляє Reuters.
"Ми маємо подумати про заходи, які можуть бути вжиті, щоб подібні інциденти не повторилися" - сказав Гріво.
За його словами, запровадження надзвичайного стану є одним з варіантів врегулювання ситуації.
"Вже немає питань, що кожний вікенд перетворюється на зібрання чи ритуал для насильства" - зазначив Гріво.
Протести у Франції почалися 17 листопада через підвищення акцизів на пальне. В результаті заворушень під час паливних протестів у суботу в Парижі правоохоронці затримали 378 людей, поранення дістали 133 особи.