Франция может ввести чрезвычайное положение из-за протестов

Власти Франции рассмотрят возможность введения чрезвычайного положения, чтобы предотвратить повторение крупнейших беспорядков за последние более десяти лет и привлечь протестующих к столу переговоров.

Об этом заявил представитель французского правительства Бенджамин Гриво, сообщает Reuters.

"Мы должны подумать о мерах, которые могут быть приняты, чтобы подобные инциденты не повторились", - сказал Гриво.

По его словам, введение чрезвычайного положения является одним из вариантов урегулирования ситуации.

"Уже нет вопросов, что каждый уикенд превращается в собрание или ритуал для насилия" - отметил Гриво.

Протесты во Франции начались 17 ноября из-за повышения акцизов на топливо. В результате беспорядков во время топливных протестов в субботу в Париже правоохранители задержали 378 человек, ранения получили 133 человека.