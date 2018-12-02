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Участники протестов в Париже серьезно повредили Триумфальную арку

Воскресенье, 2 декабря 2018, 13:44

Во время субботних протестов в Париже их участники серьезно повредили один из символов Франции – Триумфальную арку.

Об этом сообщает Le Figaro.

Установленный в 1836 году монумент стал одним из эпицентров столкновений во время протестов так называемых "желтых жилетов", которые выступают против повышения акцизов на топливо.

Протестующие исписали стены монумента разнообразными надписями вроде "Макрона в отставку", "Желтые жилеты празнуют триумф".

 

Отдельные участники забирались и наверх Триумфальной арки, повреждая при этом декоративную отделку монумента. Были повреждены также статуи, которые украшают арку.

 

Президент Франции Эммануэль Макрон сразу по возвращении с саммита G20 в Аргентине прибыл к Триумфальной арке.

"Ни одна причина не оправдывает осквернение Триумфальной арки" - заявил он.

Сейчас монумент закрыт для общественности. Национальный центр памятников Франции уже начал роботы по его восстановлению.

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