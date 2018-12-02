Участники протестов в Париже серьезно повредили Триумфальную арку
Во время субботних протестов в Париже их участники серьезно повредили один из символов Франции – Триумфальную арку.
Об этом сообщает Le Figaro.
Установленный в 1836 году монумент стал одним из эпицентров столкновений во время протестов так называемых "желтых жилетов", которые выступают против повышения акцизов на топливо.
Протестующие исписали стены монумента разнообразными надписями вроде "Макрона в отставку", "Желтые жилеты празнуют триумф".
Отдельные участники забирались и наверх Триумфальной арки, повреждая при этом декоративную отделку монумента. Были повреждены также статуи, которые украшают арку.
Президент Франции Эммануэль Макрон сразу по возвращении с саммита G20 в Аргентине прибыл к Триумфальной арке.
"Ни одна причина не оправдывает осквернение Триумфальной арки" - заявил он.
Сейчас монумент закрыт для общественности. Национальный центр памятников Франции уже начал роботы по его восстановлению.