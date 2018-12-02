Сербські депутати закрилися в парламенті Косова через ситуацію з митами

Депутати Сербського списку закрилися в будівлі парламенту Косова у Приштині, де збираються перебувати до прибуття єврокомісара з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення ЄС Йоганнеса Гана.

Про це повідомляє телерадіокомпанія РТС.

"Ми хочемо розповісти єврокомісару Гану про ситуацію і про потенційну гуманітарну кризу, з якою ризикує зіткнутися сербське населення, якщо не будуть скасовані стопроцентні мита" - сказав депутат Сербського списку Ігор Сіміч.

У Сербському списку стверджують, що таким чином, у мирний і демократичний спосіб, вони борються за права косовських сербів.

Очікується, що єврокомісар Ган прибуде до Приштини в понеділок, де має обговорити з косовськими посадовцями і ситуацію з митами.

Нагадаємо, Косово 21 листопада підвищило митні тарифи на сербські і боснійські товари з 10 до 100% після того, як Сербія заблокувала вступ своєї колишньої провінції в міжнародну поліцейську організацію Інтерпол.

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