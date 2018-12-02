Сербские депутаты закрылись в парламенте Косово из-за ситуации с пошлинами

Депутаты Сербского списка закрылись в здании парламента Косово в Приштине, где собираются находиться до прибытия еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению ЕС Иоганнеса Хана.

Об этом сообщает телерадиокомпания РТС.

"Мы хотим рассказать еврокомиссару Хану о ситуации и о потенциальном гуманитарном кризисе, с которым рискует столкнуться сербское население, если не будут отменены стопроцентные пошлины", - сказал депутат Сербского списка Игр Симич.

В Сербском списке утверждают, что таким образом, мирным и демократическим способом, они борются за права косовских сербов.

Ожидается, что еврокомиссар Хан прибудет в Приштину в понедельник, где должен обсудить с косовскими должностными лицами и ситуацию с пошлинами.

Напомним, Косово 21 ноября повысило таможенные тарифы на сербские и боснийские товары с 10 до 100% после того, как Сербия заблокировала вступление своей бывшей провинции в международную полицейскую организацию Интерпол.