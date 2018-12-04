Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Додон, який заперечував агресію РФ, досі "мріє" про зустріч з керівництвом України

Протести у Франції: прем'єр оголосить про мораторій на підвищення акцизів на пальне - ЗМІ

Хорватський телеканал вибачився за демонстрацію карти України без Криму

Парламент Естонії ухвалив декларацію про підтримку України після агресії РФ на морі






Додон, який заперечував агресію РФ, досі "мріє" про зустріч з керівництвом України

Вівторок, 4 грудня 2018, 09:52

Президент Молдови Ігор Додон, який не приховує своєї проросійської налаштованості, заявив про бажання провести зустріч з політичним керівництвом України, зокрема для переговорів щодо Придністров’я.

Про це йдеться в інтерв’ю політика, опублікованому в бюлетені "Міжнародна політика та суспільство", що видається німецьким Фондом імені Фрідріха Еберта.

Ігор Додон вважає, що отримає згоду української сторони на зустріч із ним.

"На першій зустрічі з високо посадовцями Києва з цього питання  я представлю своє бачення щодо подальших кроків для Придністровського врегулювання. Я переконаний, що українська сторона оцінить те, як я представлю відповідні перспективи", - заявив він.

Влітку Додон вже заявляв про наміри встановити контакти з Україною. Президент Петро Порошенко висунув чітку умову, за  якої переговори можуть відбутися: для цього Додон має визнати російську агресію проти України, включаючи незаконну анексію Криму. Однак у останньому інтерв’ю Ігор Додон цього так і не зробив.  У відповідь на запитання про те, чи готовий він нарешті визнати російську агресію як у Придністров’ї, так і в Україні, молдавський політик уник конкретики, заявивши, що "кидати каміння – це справа минулого".      

Як відомо, під час власної передвиборчої кампанії у 2016 році Додон заперечував незаконність анексії Криму Росією.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова Придністров'я