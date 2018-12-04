Додон, отрицавший агрессию РФ, до сих пор мечтает о встрече с руководством Украины

Президент Молдовы Игорь Додон, который не скрывает своих пророссийских настроений, заявил о желании провести встречу с политическим руководством Украины, в частности для переговоров по Приднестровью.

Об этом говорится в интервью политика, опубликованном в бюллетене "Международная политика и общество", который издает немецкий Фонд имени Фридриха Эберта.

Игорь Додон считает, что получит согласие украинской стороны на встречу с ним.

"На первой встрече с высокопоставленными лицами Киева по этому вопросу я представлю свое видение дальнейших шагов по Приднестровскому урегулированию. Я убежден, что украинская сторона оценит то, как я представлю соответствующие перспективы", - заявил он.

Летом Додон уже заявлял о намерениях установить контакты с Украиной. Президент Петр Порошенко выдвинул четкое условие, при котором переговоры могут состояться: для этого Додон должен признать российскую агрессию против Украины, включая незаконную аннексию Крыма. Однако в последнем интервью Игорь Додон этого так и не сделал. В ответ на вопрос о том, готов ли он наконец признать российскую агрессию как в Приднестровье, так и в Украине, молдавский политик избежал конкретики, заявив, что "бросать камни - это дело прошлого".

Как известно, в ходе своей предвыборной кампании в 2016 году Додон отрицал незаконность аннексии Крыма Россией.