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Італійська поліція затримала "хрещеного батька" сицилійської мафії

Вівторок, 4 грудня 2018, 13:43

Поліція Італії затримала нового голову сицилійської мафії і 45 інших мафіозі.

Про це повідомляє BBC.

Так, був затриманий 80-річний ювелір Сеттімо Мінео, якого, за даними італійських ЗМІ, обрали наступником колишнього глави мафії "Коза Ностра" Тото Рііни, який помер у 2017 році у в'язниці, де відбував 26 довічних термінів.

Затриманих мафіозі звинувачують в вимаганнях, незаконному володінні зброєю, підпалах та інших злочинах.

Сицилійська мафія – "Коза ностра" - змогла відновити своє лідерство, відоме як cupola, після багаторічної відсутності. "Хрещений батько" також відомий як "capo dei capi" - або бос босів.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні назвав операцію карабінерів надзвичайною, такою що дозволила зруйнувати новий "купол" "Коза ностри".

Сеттімо Мінео і раніше був відомим правоохоронним органам мафіозі, він двічі був у в'язниці. Востаннє його засудили до 11 років в'язниці в 2006 році.

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Італія
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