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Итальянская полиция задержала "крестного отца" сицилийской мафии

Вторник, 4 декабря 2018, 13:43

Полиция Италии задержала нового главу сицилийской мафии и 45 других мафиози.

Об этом сообщает BBC.

Так, был задержан 80-летний ювелир Сеттимо Минео, которого, по данным итальянских СМИ, выбрали преемником бывшего главы мафии "Коза Ностра" Тото Риины, умершего в 2017 году в тюрьме, где он отбывал 26 пожизненных сроков.

Задержанных мафиози обвиняют в вымогательстве, незаконном владении оружием, поджогах и других преступлениях.

Сицилийская мафия - "Коза ностра" - смогла восстановить свое лидерство, известное как cupola, после многолетнего отсутствия. "Крестный отец" также известен как "capo dei capi" - или босс боссов.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал операцию карабинеров чрезвычайной, позволившей разрушить новый "купол" "Коза Ностра".

Сеттимо Минео и ранее был известным правоохранительным органам мафиози, дважды сидел в тюрьме. Последний раз его приговорили к 11 годам тюрьмы в 2006 году.

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Италия
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