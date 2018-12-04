Німеччина наполягає на політичному вирішенні Керченської кризи

Голова МЗС Німеччини Гайко Маас вважає, що єдиним способом запобігти серйозній кризі довкола Керченської протоки є політичне рішення.

Про це Маас заявив у Брюсселі, де відбувається зустріч міністрів закордонних справ НАТО, повідомляє Twitter МЗС Німеччини.

"Єдиний спосіб, як запобігти перетворенню цього конфлікту в серйозну кризу, це політичне рішення", - заявив Гайко Маас. За його словами, Німеччина очікує, що Росія не тільки дозволить кораблям проходити через Керченську протоку, а й звільнить затриманих українських моряків.

We expect Russia to not only let ships pass through the Kerch Strait, but also to release the detained Ukrainian sailors. The only way to prevent this conflict from growing into a severe crisis is through a political solution, says FM @HeikoMaas. #NATO @GermanyNATO pic.twitter.com/ftoZGowaBr — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 4 грудня 2018 р.

Нагадаємо, голова МЗС України Павло Клімкін за результатами участі у міністерській зустрічі НАТО у Брюсселі анонсував практичні рішення з боку НАТО у відповідь на агресію Росії проти українських кораблів поблизу Керченської протоки.

Підготовку відповіді НАТО підтвердив голова Державного департаменту США Майк Помпео. Він повідомив, що у НАТО розроблять колективну відповідь, щоб "продемонструвати Росії непристойність її поведінки".

Раніше Уряд Німеччини відхилив заклик України надіслати німецькі військові кораблі до Чорного моря у зв'язку з агресивними діями Росії в Керченській протоці.