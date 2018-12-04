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Німеччина наполягає на політичному вирішенні Керченської кризи

Вівторок, 4 грудня 2018, 19:59

Голова МЗС Німеччини Гайко Маас вважає, що єдиним способом запобігти серйозній кризі довкола Керченської протоки є політичне рішення.

Про це Маас заявив у Брюсселі, де відбувається зустріч міністрів закордонних справ НАТО, повідомляє Twitter МЗС Німеччини.

"Єдиний спосіб, як запобігти перетворенню цього конфлікту в серйозну кризу, це політичне рішення", - заявив Гайко Маас. За його словами, Німеччина очікує, що Росія не тільки дозволить кораблям проходити через Керченську протоку, а й звільнить затриманих українських моряків.

Нагадаємо, голова МЗС України Павло Клімкін за результатами участі у міністерській зустрічі НАТО у Брюсселі анонсував практичні рішення з боку НАТО у відповідь на агресію Росії проти українських кораблів поблизу Керченської протоки.

Підготовку відповіді НАТО підтвердив голова Державного департаменту США Майк Помпео. Він повідомив, що у НАТО розроблять колективну відповідь, щоб "продемонструвати Росії непристойність її поведінки".

Раніше Уряд Німеччини відхилив заклик України надіслати німецькі військові кораблі до Чорного моря у зв'язку з агресивними діями Росії в Керченській протоці.

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