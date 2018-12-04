Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

США дали России 60 дней на возврат к выполнению Договора о РСМД

НАТО готовит комплексный ответ на агрессию РФ в Керченском проливе - Помпео

ЕСПЧ обязал Россию оказать медицинскую помощь пленным украинским морякам

НАТО в ближайшее время отреагирует на агрессию РФ в Черном море - Климкин






Германия настаивает на политическом решении Керченского кризиса

Вторник, 4 декабря 2018, 19:59

Глава МИД Германии Гайко Маас считает, что единственным способом предотвратить серьезный кризис вокруг Керченского пролива является политическое решение.

Об этом Маас заявил в Брюсселе, где проходит встреча министров иностранных дел НАТО, сообщает Twitter МИД Германии.

"Единственный способ, как предотвратить превращение этого конфликта в серьезный кризис, это политическое решение", - заявил Гайко Маас. По его словам, Германия ожидает, что Россия не только позволит кораблям проходить через Керченский пролив, но и освободит задержанных украинских моряков.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин по результатам участия в министерской встрече НАТО в Брюсселе анонсировал практические решения со стороны НАТО в ответ на агрессию России против украинских кораблей вблизи Керченского пролива.

Подготовку ответа НАТО подтвердил председатель Государственного департамента США Майк Помпео. Он сообщил, что в НАТО разработают коллективный ответ, чтобы "продемонстрировать России непристойность ее поведения".

Ранее Правительство Германии отклонило призыв Украины направить немецкие военные корабли в Черное море в связи с агрессивными действиями России в Керченском проливе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Читайте также
НАТО готовит комплексный ответ на агрессию РФ в Керченском проливе - Помпео
Главы МИД стран НАТО обсудят в Брюсселе агрессию РФ в Керченском проливе
Беларусь выразила позицию относительно ситуации в Керченском проливе
Сенат США единогласно осудил российскую агрессию в Керченском проливе