Германия настаивает на политическом решении Керченского кризиса

Глава МИД Германии Гайко Маас считает, что единственным способом предотвратить серьезный кризис вокруг Керченского пролива является политическое решение.

Об этом Маас заявил в Брюсселе, где проходит встреча министров иностранных дел НАТО, сообщает Twitter МИД Германии.

"Единственный способ, как предотвратить превращение этого конфликта в серьезный кризис, это политическое решение", - заявил Гайко Маас. По его словам, Германия ожидает, что Россия не только позволит кораблям проходить через Керченский пролив, но и освободит задержанных украинских моряков.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин по результатам участия в министерской встрече НАТО в Брюсселе анонсировал практические решения со стороны НАТО в ответ на агрессию России против украинских кораблей вблизи Керченского пролива.

Подготовку ответа НАТО подтвердил председатель Государственного департамента США Майк Помпео. Он сообщил, что в НАТО разработают коллективный ответ, чтобы "продемонстрировать России непристойность ее поведения".

Ранее Правительство Германии отклонило призыв Украины направить немецкие военные корабли в Черное море в связи с агрессивными действиями России в Керченском проливе.