Лукашенко вибачився перед Путіним за публічну суперечку

Президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що йому довелося вибачатися перед російським колегою Владіміром Путіним за суперечку з ним з приводу цін на газ, яка розгорнулася в четвер, 6 грудня, на саміті Євразійського економічного союзу в Санкт-Петербурзі.

Про це Лукашенко розповів в ефірі телеканалу "Россия".

"Вдалося (обговорити. - Ред.) в такій негарній формі, що потім довелося вибачатися перед господарем сьогоднішньої зустрічі. Дуже бурхливе було пояснення. Вам краще не чути цього", - сказав Лукашенко.

Напередодні Лукашенко під час вітального слова заявив про різні умови для білоруських споживачів газу, для яких паливо коштує $130 за тисячу кубометрів, у той час як для російських у сусідній Смоленській області - $70.

"Майже в два рази нижче. Просте запитання - як конкурувати в цій ситуації?"- запитав він, цитує БелТА.

На це Путін відповів, що якби для Білорусі була ринкова ціна газу, вона була б під $200 за тис. кубометрів, а не $127 і $129.

"Давайте ми вже потім подискутуємо в закритому режимі", - відповів Путін Лукашенку.