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Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор

Пятница, 7 декабря 2018, 12:37

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему пришлось извиняться перед российским коллегой Владимиром Путиным за спор с ним по поводу цен на газ, который развернулся в четверг, 6 декабря, на саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге.

Об этом Лукашенко рассказал в эфире телеканала "Россия".

"Удалось (обсудить. - Ред.) в такой некрасивой форме, что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение. Вам лучше не слышать этого", - сказал Лукашенко.

Накануне Лукашенко во время приветственного слова заявил о разных условиях для белорусских потребителей газа, для которых топливо стоит $130 за тысячу кубометров, в то время как для российских в соседней Смоленской области - $70.

"Почти в два раза ниже. Простой вопрос - как конкурировать в этой ситуации?" - спросил он, цитирует БелТА.

На это Путин ответил, что если бы для Беларуси была рыночная цена газа, она была бы под $200 за тыс. кубометров, а не $127 и $129.

"Давайте мы уже потом подискутируем в закрытом режиме", - ответил Путин Лукашенко.

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Беларусь Путин Россия Торговля
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