"Желтые жилеты" собираются на протест в Париже, более 300 человек задержаны

В Париже на акцию протеста начали собираться первые "желтые жилеты", полиция проводит выборочные проверки, есть первые задержанные.

Как сообщает французское издание Le Figaro, сотни демонстрантов собираются на Елисейских полях и вблизи Триумфальной арки на фоне беспрецедентных мер безопасности.

Охрану порядка на фоне опасений вспышек насилия по всей стране в субботу обеспечивают около 90 тысяч правоохранителей. В Париже впервые с 2005 года на улицы вывели бронетранспортеры.

Правоохранители проводят профилактические проверки документов, обыски и задержания. Количество задержанных к началу демонстраций уже составила 320, большинство из них впоследствии отпустили.

Полиция изымает у обыскиваемых лиц вещи, которые могут быть использованы для совершения беспорядков.

В Париже в субботу из соображений безопасности закрыты известные туристические места, такие как Эйфелева башня, Лувр и музей д'Орсе. На Елисейских полях владельцы ресторанов и магазинов защитили окна своих заведений деревянными паллетами.

Протесты "желтых жилетов" против повышения цен на топливо возникли во Франции в середине ноября. И хотя французские власти пошли на уступки и отменил запланированное повышение налога на топливо, а также отменила повышение цен на электричество и газ, протестующие решили не отменять субботнюю акцию. У них широкий круг требований - начиная от повышения зарплат, уменьшения налогов - завершая требованием отставки президента.

Президент Эммануэль Макрон в этот день находится в Елисейском дворце, откуда следит за ситуацией.

Французские власти опасаются повторения прошедших на прошлой неделе беспорядков в Париже. Протестующие жгли автомобили, громили окна и серьезно повредили Триумфальную арку. Несколько сотен человек были задержаны, более сотни получили ранения только во французской столице.