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Партія Меркель обрала нового генерального секретаря

Субота, 8 грудня 2018, 16:40

Лідер молодіжної організації Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Пауль Ціміак у суботу, 8 грудня, був обраний генеральним секретарем партії.

За його кандидатуру проголосували 63% делегатів партійного з'їзду німецьких консерваторів у Гамбургу, повідомляє Deutsche Welle.

Раніше генсеком ХДС була Аннегрет Крамп-Карренбауер, яку напередодні обрали головою партії.

Саме вона запропонувала кандидатуру Ціміака, який, на її думку, може прискорити оновлення партії.

Нагадаємо, що Крамп-Карренбауер змінила на посаді голови ХДС Ангелу Меркель, яка керувала партією 18 років.  

За Крамп-Карренбауер 7 грудня проголосували 517 з 999 делегатів з'їзду німецьких консерваторів.

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