Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Тысячи венгров протестовали против нового "рабского закона"

Франция: полиция применила водомет в Париже, по всей стране - 700 задержанных

В Брюсселе "желтые жилеты" сцепились с полицией, более 100 задержанных

В Польше активисты сорвали концерт ансамбля российской армии






Партия Меркель выбрала нового генерального секретаря

Суббота, 8 декабря 2018, 16:40

Лидер молодежной организации Христианско-демократического союза (ХДС) Пауль Цимиак в субботу, 8 декабря, был избран генеральным секретарем партии.

За его кандидатуру проголосовали 63% делегатов партийного съезда немецких консерваторов в Гамбурге, сообщает Deutsche Welle.

Ранее генсеком ХДС была Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую накануне избрали председателем партии.

Именно она предложила кандидатуру Цимиака, который, по ее мнению, может ускорить обновление партии.

Напомним, что Крамп-Карренбауэр сменила на посту председателя ХДС Ангелу Меркель, которая руководила партией 18 лет.

За Крамп-Карренбауэр 7 декабря проголосовали 517 из 999 делегатов съезда немецких консерваторов.

Читайте также: "Операция" Преемник ": кто возглавит партию Меркель после ее отставки".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Читайте также
Руководство Украины ожидает от преемницы Меркель поддержки реформ и сдерживания РФ
Немецкие консерваторы выбрали преемницу Меркель
Меркель под бурные овации выступила перед однопартийцами с последней речью
Партия Меркель избирает нового лидера