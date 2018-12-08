Партия Меркель выбрала нового генерального секретаря

Лидер молодежной организации Христианско-демократического союза (ХДС) Пауль Цимиак в субботу, 8 декабря, был избран генеральным секретарем партии.

За его кандидатуру проголосовали 63% делегатов партийного съезда немецких консерваторов в Гамбурге, сообщает Deutsche Welle.

Ранее генсеком ХДС была Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую накануне избрали председателем партии.

Именно она предложила кандидатуру Цимиака, который, по ее мнению, может ускорить обновление партии.

Напомним, что Крамп-Карренбауэр сменила на посту председателя ХДС Ангелу Меркель, которая руководила партией 18 лет.

За Крамп-Карренбауэр 7 декабря проголосовали 517 из 999 делегатов съезда немецких консерваторов.

Читайте также: "Операция" Преемник ": кто возглавит партию Меркель после ее отставки".