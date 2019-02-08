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Туск потролив прем'єрку Румунії

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Туск потролив прем'єрку Румунії

П'ятниця, 8 лютого 2019, 08:28

Через день після того, як Дональд Туск своїми коментарями розлютив прихильників Brexit, президент Європейської ради засудив зусилля уряду Румунії з прийняття законів, які, на думку опонентів, підривають верховенство права.

"Можливо, я старомодний, але я досі вірю, що судді, а не політики, вирішують, хто винен і хто невинен", - написав Туск у своєму Twitter у четвер, після зустрічі з прем'єр-міністром Румунії Віорікою Денчіле.

Зауваження Туска, схоже, були націлені на запланований румунською владою надзвичайний декрет, який має на меті дати деяким особам, зокрема політикам, право на повторний розгляд своєї справи у зв'язку з суперечками щодо того, як були призначені 2014 року судді Вищого апеляційного суду країни.

Критики звинувачують правлячих соціал-демократів (PSD) у спробах проштовхнути правові зміни, які послаблюють незалежність судової влади, та допомогти політикам, звинуваченим у корупції, зокрема вищих посадових осіб PSD, таких як голова партії Лівіу Драгня.

Денчіле раніше звинуватила західноєвропейських лідерів у подвійних стандартах через критику її країни за корупцію та придушення антиурядових протестів.

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Туск Румунія Антикорупція
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