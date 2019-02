Туск потролив прем'єрку Румунії

Через день після того, як Дональд Туск своїми коментарями розлютив прихильників Brexit, президент Європейської ради засудив зусилля уряду Румунії з прийняття законів, які, на думку опонентів, підривають верховенство права.

"Можливо, я старомодний, але я досі вірю, що судді, а не політики, вирішують, хто винен і хто невинен", - написав Туск у своєму Twitter у четвер, після зустрічі з прем'єр-міністром Румунії Віорікою Денчіле.

Meeting with PM @VDancila_PM on state of play of Romania’s #EUCouncil Presidency #EU2019RO, #SibiuSummit and Rule of Law. Maybe I’m old fashioned but I still believe that it’s for judges, not politicians to decide who’s guilty and who’s innocent. pic.twitter.com/zII4phbtZb