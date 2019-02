Туск потроллил премьера Румынии

Через день после того, как Дональд Туск своими комментариями разозлил сторонников Brexit, президент Европейского совета осудил усилия правительства Румынии по принятию законов, которые, по мнению оппонентов, подрывают верховенство права.

"Возможно, я старомоден, но я до сих пор верю, что судьи, а не политики, решают, кто виноват и кто невиновен", - написал Туск в четверг в своем Twitter, после встречи с премьер-министром Румынии Виорикой Дэнчилэ.

Meeting with PM @VDancila_PM on state of play of Romania’s #EUCouncil Presidency #EU2019RO, #SibiuSummit and Rule of Law. Maybe I’m old fashioned but I still believe that it’s for judges, not politicians to decide who’s guilty and who’s innocent. pic.twitter.com/zII4phbtZb