Місія України при НАТО приєдналася до акції на підтримку Сущенка

Місія України при НАТО приєдналася до акції на підтримку кореспондента Укрінформу Романа Сущенка, який був засуджений кремлівською владою до 12 років ув’язнення за сфабрикованим звинуваченням у шпигунстві.

Про це йдеться у повідомленні Місії на сторінці у Facebook.

"Роман став символом боротьби для багатьох українців по всьому світу. Ми бажаємо йому вистояти і якнайскоріше повернутись додому, щоб наступний день народження вже зустрічати вдома у колі своєї родини!", - йдеться повідомленні.

Раніше низка депутатів Європарламенту та представник України при ЄС у день народження Сущенка та засудженого Росією активіста Володимира Балуха, який вони відзначають у п'ятницю, закликали РФ звільнити політв’язнів Кремля.

Нагадаємо, Верховний суд Росії у вересні 2018 року визнав законним вирок українському журналісту Роману Сущенку, якого засудили до 12 років колонії суворого режиму.

Сущенко наголосив, що не згоден з рішенням суду і продовжить боротьбу за своє звільнення, зокрема, подаватиме скаргу в Європейський суд з прав людини.