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Місія України при НАТО приєдналася до акції на підтримку Сущенка

П'ятниця, 8 лютого 2019, 18:33

Місія України при НАТО приєдналася до акції на підтримку кореспондента Укрінформу Романа Сущенка, який був засуджений кремлівською владою до 12 років ув’язнення за сфабрикованим звинуваченням у шпигунстві.

Про це йдеться у повідомленні Місії на сторінці у Facebook.

"Роман став символом боротьби для багатьох українців по всьому світу. Ми бажаємо йому вистояти і якнайскоріше повернутись додому, щоб наступний день народження вже зустрічати вдома у колі своєї родини!", - йдеться повідомленні.

Раніше низка депутатів Європарламенту та представник України при ЄС у день народження Сущенка та засудженого Росією активіста Володимира Балуха, який вони відзначають у п'ятницю, закликали РФ звільнити політв’язнів Кремля.

Нагадаємо, Верховний суд Росії у вересні 2018 року визнав законним вирок українському журналісту Роману Сущенку, якого засудили до 12 років колонії суворого режиму.

Сущенко наголосив, що не згоден з рішенням суду і продовжить боротьбу за своє звільнення, зокрема, подаватиме скаргу в Європейський суд з прав людини.

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