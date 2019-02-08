Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Правительство Испании заявило о прекращении переговоров с сепаратистами Каталонии

Франция и Германия достигли компромисса по "Северному потоку-2" – СМИ

18 стран ЕС призывают блок подготовить действия на случай вмешательства РФ в выборы в Украине – СМИ

Стало известно, когда украинцы смогут ездить в Грузию по ID-картам






Миссия Украины при НАТО присоединилась к акции в поддержку Сущенко

Пятница, 8 февраля 2019, 18:33

Миссия Украины при НАТО присоединилась к акции в поддержку корреспондента Укринформа Романа Сущенко, который был осужден кремлевской властью к 12 годам заключения по сфабрикованному обвинению в шпионаже.

Об этом говорится в сообщении Миссии на странице в Facebook.

"Роман стал символом борьбы для многих украинцев по всему миру. Мы желаем ему выстоять и как можно скорее вернуться домой, чтоб следующий день рождения уже встречать дома в кругу своей семьи", - говорится сообщении.

Ранее ряд депутатов Европарламента и представитель Украины при ЕС в день рождения Сущенко и осужденного Россией активиста Владимира Балуха, который они отмечают в пятницу, призвали РФ освободить политзаключенных Кремля.

Напомним, Верховный суд России в сентябре 2018 года признал законным приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, которого приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Сущенко отметил, что не согласен с решением суда и продолжит борьбу за свое освобождение, в частности, будет подавать жалобу в Европейский суд по правам человека

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Читайте также
Евродепутаты в день рождения Сущенко и Балуха призвали РФ освободить политзаключенных
Евродепутат Хармс о приговоре Сущенко: Москва сегодня – как в эпоху Сталина
Рада просит у мира больше санкций для России из-за приговора Сущенко
Канада осудила приговор украинскому журналисту Сущенко в РФ
Украина призывает мир сделать все возможное для освобождения Сущенко