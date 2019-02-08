Миссия Украины при НАТО присоединилась к акции в поддержку Сущенко

Миссия Украины при НАТО присоединилась к акции в поддержку корреспондента Укринформа Романа Сущенко, который был осужден кремлевской властью к 12 годам заключения по сфабрикованному обвинению в шпионаже.

Об этом говорится в сообщении Миссии на странице в Facebook.

"Роман стал символом борьбы для многих украинцев по всему миру. Мы желаем ему выстоять и как можно скорее вернуться домой, чтоб следующий день рождения уже встречать дома в кругу своей семьи", - говорится сообщении.

Ранее ряд депутатов Европарламента и представитель Украины при ЕС в день рождения Сущенко и осужденного Россией активиста Владимира Балуха, который они отмечают в пятницу, призвали РФ освободить политзаключенных Кремля.

Напомним, Верховный суд России в сентябре 2018 года признал законным приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, которого приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Сущенко отметил, что не согласен с решением суда и продолжит борьбу за свое освобождение, в частности, будет подавать жалобу в Европейский суд по правам человека