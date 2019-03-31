В Туреччині проходять місцеві вибори, партія Ердогана - під ризиком
В Туреччині у неділю відбуваються місцеві вибори, на яких партія президента Ердогана може зазнати значних втрат.
Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на агентство Reuters.
Голосування почалося о 7 годині ранку за місцевим часом у східній Туреччині та через годину стартувало в іншій частині країни. Виборчі дільниці зачиняться о 4 годині дня на сході і о 5 годині - на Заході.
Право голосу мають близько 57 мільйонів осіб. Результати голосування очікують близько опівночі.
У зв'язку зі сповільненням економіки після валютної кризи в минулому році та обвалу ліри деякі виборці готові відмовитись від підтримки Ердогана. Опитування стверджували, що його Партія справедливості і розвитку може втратити контроль над столицею Анкарою і навіть Стамбулом, найбільшим містом країни.
Напередодні місцевих виборів у Туреччині опозиційні партії заявили про значні маніпуляції зі списками виборців.
Серед найбільших несподіванок – у списках багато нових виборців, старших за 100 років. Республіканська народна партія (CHP) каже, що до виборів зареєстровано загалом понад 6 тисяч виборців, старших за 100 років.