В Туреччині проходять місцеві вибори, партія Ердогана - під ризиком

В Туреччині у неділю відбуваються місцеві вибори, на яких партія президента Ердогана може зазнати значних втрат.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на агентство Reuters.

Голосування почалося о 7 годині ранку за місцевим часом у східній Туреччині та через годину стартувало в іншій частині країни. Виборчі дільниці зачиняться о 4 годині дня на сході і о 5 годині - на Заході.

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Право голосу мають близько 57 мільйонів осіб. Результати голосування очікують близько опівночі.

У зв'язку зі сповільненням економіки після валютної кризи в минулому році та обвалу ліри деякі виборці готові відмовитись від підтримки Ердогана. Опитування стверджували, що його Партія справедливості і розвитку може втратити контроль над столицею Анкарою і навіть Стамбулом, найбільшим містом країни.

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Напередодні місцевих виборів у Туреччині опозиційні партії заявили про значні маніпуляції зі списками виборців.

Серед найбільших несподіванок – у списках багато нових виборців, старших за 100 років. Республіканська народна партія (CHP) каже, що до виборів зареєстровано загалом понад 6 тисяч виборців, старших за 100 років.