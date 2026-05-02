Туск закликав зупинити згубну тенденцію до розпаду "нашого альянсу"

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав докласти зусиль, щоб зупинити тенденцію до розпаду трансатлантичної спільноти.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Туск зробив свій допис після оголошення США про виведення 5 тисяч військових з Німеччини.

"Найбільшу загрозу для трансатлантичного співтовариства становлять не зовнішні вороги, а триваючий процес розпаду нашого альянсу. Ми всі маємо зробити все необхідне, щоб зупинити цю згубну тенденцію", – написав прем'єр Польщі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у відповідь на оголошення про плани США вивести 5000 військовослужбовців з Німеччини заявив, що європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

НАТО заявляє, що залишається впевненим у своїх оборонних можливостях та потенціалі стримування, незважаючи на рішення США.