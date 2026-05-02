Прем’єр Британії допустив заборону частини пропалестинських акцій

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що заборона деяких пропалестинських маршів може бути виправданою, особливо якщо вони закликають до поширення інтифади.

Про це він сказав в ефірі BBC, передає "Європейська правда".

Стармер перебуває під тиском, який вимагає від нього вжити заходів після низки антисемітських інцидентів, зокрема цього тижня, коли у північному лондонському передмісті Голдерс-Грін, де проживає чисельна єврейська громада, було поранено ножем двох чоловіків.

У четвер Стармер відвідав місце нападів та єврейську службу добровільної швидкої допомоги, де його освистали деякі місцеві жителі, які звинуватили його в тому, що він робить недостатньо для їхнього захисту.

Прем’єр-міністр, колишній адвокат з прав людини та головний прокурор, дружина якого має єврейське походження, сказав, що багато євреїв розповіли йому, що їх турбує "повторюваність" цих протестів.

"Я є великим захисником свободи слова та мирних протестів. Але коли лунають гасла на кшталт "глобалізуймо інтифаду", це вже за межею дозволеного. Очевидно, що щодо цього слід вживати жорсткіших заходів", – сказав Стармер.

Інтифада – це палестинські повстання цивільного населення проти Ізраїлю в 1987–1993 роках та на початку 2000-х.

Стармер заявив, що хоче посилити контроль за мовою, яка використовується під час маршів, і що є "випадки", коли деякі протести слід повністю припиняти.

Він додав, що вже деякий час тривають обговорення з поліцією щодо того, які подальші заходи можна вжити.

У грудні минулого року поліція в Лондоні та північно-західному місті Манчестер заявила, що заарештує будь-кого, хто скандуватиме "глобалізуймо інтифаду".

Єврейська громада у Великій Британії вважає цей гасло "дуже, дуже небезпечним", зазначив Стармер.

У середу, 29 квітня, у Лондоні невідомий поранив ножем двох людей у Голдерс-Грін, районі, де проживає велика єврейська громада та який став місцем численних нападів на єврейські об’єкти в останні тижні.

Після цього у Британії підвищили рівень терористичної загрози.