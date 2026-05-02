У Нідерландах взяли під контроль велику пожежу на військовому полігоні

Пожежна служба Нідерландів оголосила, що велика лісова пожежа в 'т-Харде взята під контроль після кількох днів боротьби.

Про це, як пише "Європейська правда", передає NOS.

Пожежу на військовому полігоні поблизу міста 'т-Харде в регіоні Велуве оголошено взятою під контроль. Вогонь загашено, але Міністерство оборони продовжує працювати в цьому районі, щоб запобігти його повторному спалахуванню.

Лісова пожежа спалахнула в середу під час військових навчань із застосуванням гармат і вибухівки на полігоні площею 500 гектарів. Стовпи диму підхопив східний вітер і відніс аж до Великої Британії.

Через дим і неприємний запах у різних районах було оголошено тривогу NL-Alert. Нікому не довелося залишати свої домівки.

Уже протягом першої ночі пожежникам вдалося запобігти подальшому поширенню пожежі на артилерійському полігоні. Коли у середу посилився вітер, очікувалося, що вогонь знову спалахне в кількох місцях, але цього не сталося.

Для локалізації пожежі були задіяні пожежні бригади з усієї країни та пожежні вертольоти. Для виїзду на місце події також використовувалися броньовані пожежні машини Міністерства оборони. Ці машини здатні витримати можливий вибух боєприпасів, залишених на полігоні.

Лісові пожежі також спалахнули в інших частинах країни, зокрема на кількох військових об’єктах. Пожежна служба отримала допомогу від німецьких та французьких колег у гасінні пожеж.

Розпочато розслідування причин пожежі. У рамках розслідування опитують свідків та з'ясовують, які підрозділи проводили навчання і що саме це були за навчання. Також перевіряється, чи було навчання належним чином зареєстровано та чи дотримувалися протоколи безпеки, повідомив NOS речник військової поліції.

Раніше стало відомо про щонайменше п’ять осередків лісових пожеж в Нідерландах, кілька з них – на території військових полігонів Міністерства оборони.