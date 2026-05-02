Уряд Греції погодив купівлю чотирьох італійських фрегатів

Греція продовжує реалізовувати плани щодо придбання чотирьох італійських фрегатів FREMM, що були у використанні, в рамках двофазної угоди, переговори з Італією вступають у завершальну стадію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Грецький уряд погодив купівлю чотирьох кораблів класу "Карло Бергаміні" за схемою "2+2".

Очікується, що перші два кораблі коштуватимуть близько 700 мільйонів євро, включаючи деякі з їх основних систем озброєння. 5 травня парламентський комітет Греції з питань озброєння та контрактів має отримати оновлену інформацію щодо переговорів.

Під час цього ж засідання законодавці, як очікується, затвердять два контракти, що охоплюють модернізацію чотирьох фрегатів класу MEKO на верфях Скарамангас.

Модернізація включатиме бойові системи та роботи з технічного обслуговування конструкцій.

Італійський флот вже передав грецькому флоту перші два фрегати класу "Бергаміні".

Пакет закупівлі також включатиме технічну підтримку, запасні частини та навчання екіпажу, у чому, як очікується, візьме участь італійська суднобудівна компанія Fincantieri.

Афіни також планують придбати буксирувані гідролокаційні системи CAPTAS-4, щоб фрегати FREMM відповідали протичовновим можливостям фрегатів FDI французького виробництва.

Посадовці вивчають варіанти протикорабельних і протиповітряних ракет, а комітет має обговорити програми підтримки НАТО для систем HAWK, артилерії PzH 2000 та пускових установок Stinger на суму 110 млн євро.

Як повідомлялося, у 2026 році Міністерство оборони Греції та керівництво Збройних сил мають намір вжити ключових заходів для створення багаторівневої програми протиповітряної оборони країни, відомої як "Щит Ахіллеса".

Грецький премʼєр Кіріакос Міцотакіс раніше заявляв, що Європа повинна прокинутися та вибудувати власну оборонну політику після резонансних заяв США щодо України та геополітичних подій останніх місяців.