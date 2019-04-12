Словаччина: колишній військовий зізнався у вбивстві журналіста і його нареченої

У Словаччині колишній військовий Мірослав Марчек зізнався у подвійному вбивстві і заявив, що стріляв у журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його наречену Мартіну Кушнірову..

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Aktuality.

Марчек зізнався, що саме він стріляв у пару. Також він, ймовірно, був водієм у інших підозрюваних у справі.

Марчек і троє інших осіб виступають підозрюваними у справі вбивства Куцяка і його нареченої.

Обвинувачення у наказі убити Куцяка було висунуто наближеному до партії влади мультимільйонеру Маріану Кочнеру.

Причиною вбивства, стверджують прокурори, стала журналістська діяльність Куцяка.

Зараз Кочнер перебуває під вартою в Банській Бистриці у зв’язку з розслідуванням економічних злочинів.

Яна Куцяка та його наречену Мартіну Кушнірову було убито 21 лютого 2018 року. Резонансне убивство викликало великі протести в Словаччині, після чого прем'єр-міністр Роберт Фіцо, міністр внутрішніх справ Роберт Каліняк і глава поліції Тібор Гаспар були змушені подати у відставку.