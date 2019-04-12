Словакия: бывший военный признался в убийстве журналиста и его невесты

В Словакии бывший военный Мирослав Марчек признался в двойном убийстве и заявил, что стрелял в журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесту Мартину Кушнирову.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Aktuality.

Марчек признался, что именно он стрелял в пару. Также он, вероятно, был водителем у других подозреваемых по делу.

Марчек и трое других лиц выступают подозреваемыми по делу убийства Куцяка и его невесты.

Обвинение в приказе убить Куцяка было выдвинуто приближенному к власти мультимиллионеру Мариану Кочнеру.

Причиной убийства, утверждают прокуроры, стала журналистская деятельность Куцяка.

Сейчас Кочнер находится под стражей в Банска Быстрице в связи с расследованием экономических преступлений.

Яна Куцяка и его невесту Мартину Кушнирову убили 21 февраля 2018 года. Резонансное убийство вызвало большие протесты в Словакии, после чего премьер-министр Роберт Фицо, министр внутренних дел Роберт Калиняк и глава полиции Тибор Гаспар были вынуждены подать в отставку.