Словакия: бывший военный признался в убийстве журналиста и его невесты
В Словакии бывший военный Мирослав Марчек признался в двойном убийстве и заявил, что стрелял в журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесту Мартину Кушнирову.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Aktuality.
Марчек признался, что именно он стрелял в пару. Также он, вероятно, был водителем у других подозреваемых по делу.
Марчек и трое других лиц выступают подозреваемыми по делу убийства Куцяка и его невесты.
Обвинение в приказе убить Куцяка было выдвинуто приближенному к власти мультимиллионеру Мариану Кочнеру.
Причиной убийства, утверждают прокуроры, стала журналистская деятельность Куцяка.
Сейчас Кочнер находится под стражей в Банска Быстрице в связи с расследованием экономических преступлений.
Яна Куцяка и его невесту Мартину Кушнирову убили 21 февраля 2018 года. Резонансное убийство вызвало большие протесты в Словакии, после чего премьер-министр Роберт Фицо, министр внутренних дел Роберт Калиняк и глава полиции Тибор Гаспар были вынуждены подать в отставку.