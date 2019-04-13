Адміністрація Земана профінансувала книгу, яку видав спонсор пропутінської групи
Книга, яку фінансувала адміністрація президента Чехії Мілоша Земана, була опублікована спонсором ультраправої групи, що підтримує президента Росії Владіміра Путіна.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDnes.cz.
Публікація про ігровий парк у резиденції чеського президента Лани коштувала приблизно 61,7 тис. доларів державних коштів, йдеться у повідомленні.
Потім видавець пожертвував 4400 доларів пропутінській націоналістичній групі Nád národa (Орден нації), яка брала участь на виборах до нижньої палати. Вона відома вихвалянням Путіна і тим, що святкувала 100-річчя Чехословаччини у день народження Адольфа Гітлера.
Видавець, крім книги Земана, випускає лише газету цієї групи. Земан брав участь у презентації книги в замку Лани.
"Орден" очолює Йозеф Зіклер, який мешкає в одному з будівель російського посольства. Як раніше повідомляло Aktuálně.cz, договір оренди був організований другом Земана Зденеком Збитеком.
Як відомо, російське посольство в Празі отримує прибуток від здачі в оренду майже двох сотень квартир у районі Прагa 6, призначених для дипломатів.