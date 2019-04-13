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Адміністрація Земана профінансувала книгу, яку видав спонсор пропутінської групи

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Адміністрація Земана профінансувала книгу, яку видав спонсор пропутінської групи

Субота, 13 квітня 2019, 10:53

Книга, яку фінансувала адміністрація президента Чехії Мілоша Земана, була опублікована спонсором ультраправої групи, що підтримує президента Росії Владіміра Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDnes.cz.

Публікація про ігровий парк у резиденції чеського президента Лани коштувала приблизно 61,7 тис. доларів державних коштів, йдеться у повідомленні.

Потім видавець пожертвував 4400 доларів пропутінській націоналістичній групі Nád národa (Орден нації), яка брала участь на виборах до нижньої палати. Вона відома вихвалянням Путіна і тим, що святкувала 100-річчя Чехословаччини у день народження Адольфа Гітлера.

Видавець, крім книги Земана, випускає лише газету цієї групи. Земан брав участь у презентації книги в замку Лани.

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"Орден" очолює Йозеф Зіклер, який мешкає в одному з будівель російського посольства. Як раніше повідомляло Aktuálně.cz, договір оренди був організований другом Земана Зденеком Збитеком.

Як відомо, російське посольство в Празі отримує прибуток від здачі в оренду майже двох сотень квартир у районі Прагa 6, призначених для дипломатів.

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