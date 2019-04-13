Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Администрация Земана профинансировала книгу, которую выдал спонсор пропутинской группы

Польша вслед за Эстонией не впустила судно РФ с крымскими курсантами

Катастрофа парома "Эстония": родственники погибших требуют компенсацию через 25 лет

Зеленский встретился с Макроном в Елисейском дворце






Администрация Земана профинансировала книгу, которую выдал спонсор пропутинской группы

Суббота, 13 апреля 2019, 10:53

Книга, которую финансировала администрация президента Чехии Милоша Земана, была опубликована спонсором ультраправой группы, поддерживающей президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDnes.cz.

Публикация об игровом парке в резиденции чешского президента Ланы стоила примерно 61,7 тыс. долларов государственных средств, говорится в сообщении.

Затем издатель пожертвовал 4400 долларов пропутинской националистической группе Nád národa (Орден нации), которая участвовала на выборах в нижнюю палату. Она известна восхвалением Путина и тем, что праздновала 100-летие Чехословакии в день рождения Адольфа Гитлера.

Издатель, кроме книги Земана, выпускает только газету этой группы. Земан участвовал в презентации книги в замке Ланы.

Читайте также
Земан говорит о давлении на министра, который выдал российского хакера США, а не РФ

"Орден" возглавляет Йозеф Зиклер, который живет в одном из зданий российского посольства. Как ранее сообщало Aktuálně.cz, договор аренды был организован другом Земана Зденеком Збитеком.

Как известно, российское посольство в Праге получает прибыль от сдачи в аренду почти двух сотен квартир в районе Прагa 6, предназначенных для дипломатов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Чехия Земан Друзья Путина
powered by lun.ua