Администрация Земана профинансировала книгу, которую выдал спонсор пропутинской группы
Книга, которую финансировала администрация президента Чехии Милоша Земана, была опубликована спонсором ультраправой группы, поддерживающей президента России Владимира Путина.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDnes.cz.
Публикация об игровом парке в резиденции чешского президента Ланы стоила примерно 61,7 тыс. долларов государственных средств, говорится в сообщении.
Затем издатель пожертвовал 4400 долларов пропутинской националистической группе Nád národa (Орден нации), которая участвовала на выборах в нижнюю палату. Она известна восхвалением Путина и тем, что праздновала 100-летие Чехословакии в день рождения Адольфа Гитлера.
Издатель, кроме книги Земана, выпускает только газету этой группы. Земан участвовал в презентации книги в замке Ланы.
"Орден" возглавляет Йозеф Зиклер, который живет в одном из зданий российского посольства. Как ранее сообщало Aktuálně.cz, договор аренды был организован другом Земана Зденеком Збитеком.
Как известно, российское посольство в Праге получает прибыль от сдачи в аренду почти двух сотен квартир в районе Прагa 6, предназначенных для дипломатов.