Пропагандистів "Россия-1" вигнали з Естонії за "демонізацію" релігійної групи

Естонська спецслужба стверджує, що російський державний телеканал "Россия-1" зображує членів "Свідків Єгови" в Естонії "вороже і насміхаючись".

Про це повідомляє "Європейська правда з посиланням на АР.

Служба внутрішньої безпеки Естонії каже, що "частиною арсеналу впливу Кремля є переслідування різних соціальних груп".

У службі повідомляють, що двоє працівників "Россия-1" минулого року використовували приховані камери в Таллінні "для викриття та демонізації" членів організації.

За даними спецслужби, Єлєна Єрофеєва і Павєл Костріков прибули в Естонію на поромі з Фінляндії, приховавши мету поїздки, адже "знали про невідповідність своєї діяльності журналістським принципам".

Зняті кадри вони використовували в сюжеті новинної програми "Вести". У сюжеті вони висміювали діяльність організації і намагалися викликати вороже до неї ставлення, йдеться в доповіді.

Служба повідомила в п'ятницю у своєму щорічному звіті, що Єрофеєва та Костріков отримали п'ятирічну заборону на в'їзд до шенгенської зони через "релігійну дискримінацію".

У Росії "Свідки Єгови" заборонені і визнані екстремістською організацією.