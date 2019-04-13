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Пропагандистов "Россия-1" выгнали из Эстонии за "демонизацию" религиозной группы

Суббота, 13 апреля 2019, 11:34

Эстонская спецслужба утверждает, что российский государственный телеканал "Россия-1" изображает членов "Свидетелей Иеговы" в Эстонии "враждебно и насмехаясь".

Об этом сообщает "Европейская правда со ссылкой на АР.

Служба внутренней безопасности Эстонии говорит, что "частью арсенала влияния Кремля является преследование различных социальных групп".

В службе сообщают, что двое работников "Россия-1" в прошлом году использовали скрытые камеры в Таллинне "для разоблачения и демонизации" членов организации.

По данным спецслужбы, Елена Ерофеева и Павел Костриков прибыли в Эстонию на пароме из Финляндии, скрыв цель поездки, ведь "знали о несоответствии своей деятельности журналистским принципам".

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Снятые кадры они использовали в сюжете новостной программы "Вести". В сюжете они высмеивали деятельность организации и пытались вызвать враждебное к ней отношение, говорится в докладе.

Служба сообщила в пятницу в своем ежегодном отчете, что Ерофеева и Костриков получили пятилетний запрет на въезд в шенгенскую зону из-за "религиозной дискриминации".

В России "Свидетели Иеговы" запрещены и признаны экстремистской организацией.

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