Криза в Австрії: ультраправі відкликали всіх своїх міністрів з уряду

Політична криза в Австрії поглибилась у понеділок ввечері, коли всі міністри від молодшого коаліційного партнера Партії свободи подали у відставку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Міністри вийшли з уряду після того як канцлер Себастіан Курц зажадав відставки глави МВС Герберта Кікля.

Курц запропонував призначити технократів для заповнення ключових міністерств, звільнених ультраправими, включаючи міністерства оборони і транспорту, до проведення вересневих виборів.

Усунутий міністр внутрішніх справ Герберт Кікль з Партії Свободи відповів, що він закликатиме до голосування за недовіру Курцу.

Раніше канцлер заявив, що міністерство внутрішніх справ відповідає за перевірку справедливості позачергових виборів, які мають відбутися у вересні, і що неможливо залишати його під контролем міністра Партії свободи.

Політична криза в Австрії спалахнула у п’ятницю, коли німецькі видання Süddeutsche Zeitung і Spiegel оприлюднили відеозаписи зустрічі, яка відбулася в липні 2017 року на Ібіці. Згідно з цими записами, віце-канцлер Австрії, глава ультраправої Партії свободи Гайнц-Крістіан Штрахе зустрічався з росіянкою Альоною Макаровою, племінницею олігарха з оточення Путіна. Вона нібито планувала інвестувати не зовсім легальні кошти в Австрії.

У суботу віце-канцлер визнав автентичність записів та подав у відставку, а свої дії назвав "п’яною історією".

В неділю було оголошено про проведення дострокових виборів у вересні через розпад урядової коаліції.

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