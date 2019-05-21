Морський трибунал ООН оголосить рішення щодо полонених українських моряків 25 травня

Міжнародний трибунал ООН з морського права щодо запровадження тимчасових заходів проти РФ у справі нападу на українські судна та екіпаж біля Керченської протоки оголосить рішення 25 травня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні прес-служби трибуналу.

"Міжнародний трибунал з морського права оголосить своє рішення про тимчасові заходи, у справі, що стосується затримання трьох українських судів (Україна проти Російської Федерації), в суботу, 25 травня 2019 року, о 12:00", - йдеться в повідомленні.

Рішення оголосить президент трибуналу суддя Пак Чжин Хьон на відкритому засіданні.

У повідомленні зазначається, що Україна представила свою позицію в Трибуналі на відкритому засіданні, проведеному 10 травня.

Крім того, трибунал отримав ноту від посольства Російської Федерації в Берліні 30 квітня про рішення РФ "не брати участі у слуханнях щодо тимчасових заходів у справі, ініційованій Україною".

У своїх остаточних матеріалах Україна звернулася до Трибуналу з проханням призначити тимчасові заходи, які вимагають від Російської Федерації оперативно:

а) звільнити українські військово-морські судна, "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", і повернути їх Україні;

б) призупинити кримінальне провадження проти 24 затриманих українських військовослужбовців і утриматися від порушення нового провадження;

в) звільнити 24 затриманих українських військовослужбовців і дозволити їм повернутися в Україну.

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