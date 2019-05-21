Морской трибунал ООН объявит решение о пленных украинских моряках 25 мая

Международный трибунал ООН по морскому праву объявит решение относительно введения временных мер против РФ по делу нападения на украинские суда и экипаж у Керченского пролива 25 мая.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении пресс-службы трибунала.

"Международный трибунал по морскому праву объявит свое решение о временных мерах, в деле, касающемся задержания трех украинских судов (Украина против Российской Федерации), в субботу, 25 мая 2019 года, в 12:00", - говорится в сообщении.

Решение объявит президент трибунала судья Пак Чжин Хён на открытом заседании.

В сообщении отмечается, что Украина представила свою позицию в Трибунале на открытом заседании, проведенном 10 мая.

Кроме того, суд получил ноту от посольства Российской Федерации в Берлине 30 апреля о решении РФ "не участвовать в слушаниях относительно временных мер по делу, инициированному Украиной".

В своих окончательных материалах Украины обратилась в Трибунал с просьбой назначить временные меры, которые требуют от Российской Федерации оперативно:

а) освободить украинские военно-морские суда, "Бердянск", "Никополь" и "Яни Капу", и вернуть их Украине;

б) приостановить уголовное производство против 24 задержанных украинских военнослужащих и воздержаться от возбуждений нового производства;

в) освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и позволить им вернуться в Украину.

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