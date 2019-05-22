Зеленський скасував указ про призначення Зеркаль

Президент Володимир Зеленський видав указ, яким скасував попередній указ про призначення Олени Зеркаль заступницею глави Адміністрації президента.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ опублікований на сайті глави держави в середу вранці.

"Скасувати як такий, що нереалізований, Указ Президента України від 21 травня 2019 року № 309 "Про призначення О.Зеркаль Заступником Глави Адміністрації Президента України", - йдеться у повідомленні.

Читайте також Зеркаль відмовилася від топ-посади у контроверсійній адміністрації Зеленського

Нагадаємо, ввечері 21 травня президент України Володимир Зеленський призначив заступницю міністра закордонних справ Олену Зеркаль заступником глави адміністрації.

Однак ближче до півночі указ про призначення Зеркаль заступницею зник з офіційного сайту глави держави.

Відомо, що призначення дипломатки на посаду зовнішньополітичного радника президента (у статусі замглави АП) зірвалося з ініціативи самої Зеркаль. Чинна заступниця глави МЗС не вважала за можливе працювати із тим керівництвом Адміністрації президента, яке обрав Зеленський.

Кандидатура нового керівника зовнішньополітичного блоку наразі невідома.

Також лишається не остаточно узгодженим, яку роль відіграватиме Олена Зеркаль за оновленої конфігурації влади. Водночас, джерела на Банковій повідомили УП, що Зеркаль погоджувалась бути уповноваженим з питань міжнародних судів України щодо Росії.

Детальніше про очікувані призначення читайте у статті "Зе-дипломатія: хто та як керуватиме зовнішньою політикою за нового президента".