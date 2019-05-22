Британські експати не встигнуть проголосувати на виборах до Європарламенту через повільну пошту

Британські експати у Франції можуть не проголосувати на виборах до Європарламенту, тому що їхні форми для голосування прийшли поштою із запізненням або взагалі не прийшли.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Деякі британські місцеві ради використовували для відправки форм поштову службу Adare SEC, а не британську Королівську пошту. Дані на конвертах вказують, що вони були відправлені через Нідерланди.

Виборці-експати, які хочуть брати участь в європейських виборах, могли зареєструватися заздалегідь, щоб отримати форму поштою в британському виборчому окрузі, де вони або їхні батьки були в останній раз зареєстровані для голосування.

Але їм необхідно повернути заповнений виборчий бюлетень до часу закриття виборчих дільниць в день виборів. Вибори в Європарламент у Британії відбудуться 23 травня.

Вважається, що, виходячи з числа виборців, що мають право голосу, проблема може торкнутися тисячі британців, що живуть у Франції.

Британські громадяни, які проживають за кордоном, можуть голосувати або поштою, або за дорученням, коли зареєстрована особа голосує у Британії від їх імені. Однак, Британія не дозволяє своїм громадянам голосувати в своїх зарубіжних посольствах і консульствах.

Велика Британія вимушена взяти участь у виборах до Європарламенту, так як не змогла вчасно ратифікувати угоду про вихід з ЄС в парламенті.

Нагадаємо, лідери ЄС на позачерговому саміті 10 квітня погодилися надати Британії "гнучке" відтермінування її виходу з блоку до 31 жовтня 2019 року.

Лідери ЄС також вирішили, що якщо Британія не схвалить угоду до 22 травня і відмовиться від участі у виборах в Європарламент, її членство у блоці припиниться 31 травня.