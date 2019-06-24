Грузинские власти обещают выполнить одно из ключевых требований протестующих
Выборы парламента в Грузии в 2020 году пройдут в условиях пропорциональной системы и нулевого избирательного барьера.
Об этом заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 1tv.ge.
"Главная причина, которая привела нас к этому, - это наше общество и особая готовность и желание молодых людей активно участвовать в управлении страной и брать на себя ответственность", - говорится в заявлении.
При этом Иванишвили отметил, что его партия "добровольно отказывается от преимущества, которое имеет "Грузинская мечта" при смешанной избирательной системе".
"Наша политическая команда готова начать широкие консультации с парламентскими и внепарламентскими политическими партиями сразу после окончания текущей сессии", - добавил он.
Согласно конституции Грузии, избирательная система должна измениться на выборах парламента только в 2024 году.
13 июня представители 20 оппозиционных партий представили в парламент Грузии 300 тысяч подписей под требованием перехода к пропорциональной избирательной системе уже с 2020 года - то есть об отмене выборов депутатов по мажоритарной системе уже на ближайших выборах в парламент. В то же время в партии власти заявляли, что не собираются рассматривать эту инициативу.
Требование о переходе на пропорциональную систему звучит ежедневно и на многотысячных акциях протеста, которые проходят у парламента Грузии после того, как 20 июня в парламенте выступил российский депутат.