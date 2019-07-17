Португалія призупинила видачу віз іранцям з міркувань безпеки
Середа, 17 липня 2019, 09:47
Міністр закордонних справ Португалії заявив, що його країна тимчасово припинила видачу віз іранцям "з міркувань безпеки."
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Міністр закордонних справ Аугусто Сантос Сілва повідомив комітету парламенту Португалії про рішення у вівторок, але відмовився уточнити його обґрунтування.
Він сказав, що надасть детальну інформацію в приватному порядку законодавцям в комітеті.
Португалія давно має дипломатичні відносини з Іраном, хоча торгівля і зв'язки незначні в порівнянні з іншими країнами Європейського Союзу.
"Португалія не сприймає легковажно, кого впускає в країну" – цитують Сілву португальські ЗМІ.
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