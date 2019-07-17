Португалия приостановила выдачу виз иранцам из соображений безопасности

Министр иностранных дел Португалии заявил, что его страна временно прекратила выдачу виз иранцам "из соображений безопасности."

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Министр иностранных дел Аугусто Сантос Силва сообщил комитету парламента Португалии о решении во вторник, но отказался уточнить его обоснование.

Он сказал, что предоставит подробную информацию в частном порядке законодателям в комитете.

Португалия давно имеет дипломатические отношения с Ираном, хотя торговля и связи незначительны в сравнении с другими странами Европейского Союза.

"Португалия не воспринимает легкомысленно, кого впускает в страну", – цитируют Силву португальские СМИ.