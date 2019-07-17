"Найбільший хейтер Польщі", який ображав українців, хоче добровільно відбути покарання

Громадянин Польщі, якого звинуватили у численних образах в мережі іноземців, зокрема, українців, з приводу їхньої етнічної, расової та національної приналежності, погодився добровільно відбути покарання у вигляді двох років обмеження волі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання українців у Польщі "Простір".

Згідно з обвинуваченням, від вересня 2017 року до лютого 2019 року Ярослав Ф. на веб-порталах ображав українців, євреїв та німців. У коментарях він використав такі образливі вирази, як: "примітивний дикун", "свиняче плем’я", "свинячий народ", "стерво", "людський підвид" тощо.

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Обвинувачення стосуються, зокрема, образи посла Ізраїлю та консула Німеччини.

У середу у суді Вроцлава Ф. визнав, що його коментарі були вульгарними, за що, як сказав у поясненнях, йому соромно.

"Я ніколи свідомо і навмисне не закликав би до вчинення злочинів (…), мої дописи були тільки коментарями певних подій та висловлювань інших осіб. Я шкодую і мені соромно", — визнав він.

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Обвинувачений захотів добровільно відбути покарання. Він попросив для себе два роки обмеження волі у вигляді громадських робіт та висвітлення вироку в одній із місцевих газет. Прокурор підтримав це покарання.

"Цей вид злочину останнім часом широко розповсюджений, але ця справа є безпрецедентною у масштабах країни щодо числа та значення цих висловлювань", — сказала прокурор Юстина Тшцінська.

Суд відтермінував оголошення вироку до 17 липня. Водночас він підтримав прохання підсудного щодо добровільного відбуття покарання.