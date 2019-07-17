"Крупнейший хейтер Польши", который оскорблял украинцев, хочет добровольно понести наказание

Гражданин Польши, которого обвинили в многочисленных оскорблениях в сети иностранцев, в частности, украинцев, по поводу их этнической, расовой и национальной принадлежности, согласился добровольно понести наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание украинцев в Польше "Простир".

Согласно обвинению, с сентября 2017 года до февраля 2019 года Ярослав Ф. на веб-порталах оскорблял украинцев, евреев и немцев. В комментариях он использовал такие оскорбительные выражения, как: "примитивный дикарь", "свиное племя", "свиной народ", "стерва", "человеческий подвид" и другие.

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Обвинение касаются, в частности, оскорблений посла Израиля и консула Германии.

В среду в суде Вроцлава Ф. признал, что его комментарии были вульгарными, за что, как сказал в объяснениях, ему стыдно.

"Я никогда сознательно и умышленно не призывал бы к совершению преступлений (...), мои сообщения были только комментариями определенных событий и высказываний других лиц. Я жалею и мне стыдно", - признал он.

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Обвиняемый захотел добровольно понести наказание. Он попросил для себя два года лишения свободы в виде общественных работ и освещения приговора в одной из местных газет. Прокурор поддержал это наказание.

"Этот вид преступления в последнее время широко распространён, но это дело является беспрецедентным в масштабах страны по числу и значению этих высказываний", - сказала прокурор Юстина Тшцинская.

Суд отложил оглашение приговора до 17 июля. В то же время он поддержал просьбу подсудимого о добровольном отбывание наказания.