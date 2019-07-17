У Німеччині жінка намагалася купити авто за надруковані на принтері євро

У німецькому місті Кайзерслаутерн жінка хотіла купити автомобіль в салоні за 15 тисяч євро, надрукованих на звичайному принтері.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Місцева поліція заявила, що банкноти в 50 і 100 євро були надруковані на звичайному струменевому принтері з використанням звичайного паперу для принтера.

Обшукавши будинок 20-річної жінки в сусідньому місті Пірмазенс, поліція повідомила, що виявила принтер, заповнений щойно надрукованими "грошима" і підроблені євро на 13 000 євро.

За даними Федеральної кримінальної поліції Німеччини (BKA), "імітація грошей з наміром виставити їх на продаж" карається щонайменше одним роком тюремного ув'язнення. Державний обвинувач ще не висунув проти жінки кримінальні звинувачення.

Хоча професійні фальшивомонетники використовують дуже складне устаткування, BKA каже, що любителі можуть легко отримати доступ до обладнання онлайн, і що "ніяких спеціальних знань" не потрібно. Банкнота номіналом 50 євро є найбільш часто підроблюваною.