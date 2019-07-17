В Германии женщина пыталась купить авто за напечатанные на принтере евро

В немецком городе Кайзерслаутерн женщина хотела купить автомобиль в салоне за 15 тысяч евро, напечатанных на обычном принтере.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Местная полиция заявила, что банкноты в 50 и 100 евро были распечатаны на обычном струйном принтере с использованием обычной бумаги для принтера.

Обыскав дом 20-летней женщины в соседнем городе Пирмазенс, полиция сообщила, что обнаружила принтер, в котором были загружены только что напечатанные "деньги" и поддельные евро на 13 000 евро.

По данным Федеральной уголовной полиции Германии (BKA), "имитация денег с намерением выставить их на продажу" наказывается по меньшей мере одним годом тюремного заключения. Государственный обвинитель еще не выдвинул против женщины уголовные обвинения.

Хотя профессиональные фальшивомонетчики используют очень сложное оборудование, BKA говорит, что любители могут легко получить доступ к подобному оборудованию онлайн, и что "никаких специальных знаний" не требуется. Банкнота достоинством 50 евро является наиболее часто подделываемой.