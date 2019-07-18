Европарламент определил состав делегации парламентского комитета ассоциации с Украиной

Европарламент утвердил состав 44 межпарламентских делегаций, в том числе – делегации парламентского комитета ассоциации с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте Европарламента.

Количество межпарламентских делегаций осталось неизменным по сравнению с предыдущим составом Европарламента.

Глав делегаций и их заместителей должны выбрать во время учредительного собрания в сентябре 2019 года.

В делегацию ЕП в Парламентский комитет ассоциации ЕС-Украина вошли 16 евродепутатов. От Группы Европейской народной партии в нее вошли 5 депутатов: Траян Бассеску, Исабель Бержумеа, Даниэль Буда, Сандра Калниете, Андриус Кубилиус.

В состав делегации также вошли по два депутата от следующих групп: от Прогрессивного Альянса Социалистов и Демократов - Клара Добрев, Лешек Миллер; от "Обновить Европу" - Петрас Ауштревичус, Михал Шимечка; от Зеленых/Европейский Свободный Альянс - Микулас Пекса, Виола Фон Крамон-Таубадель, от Европейских Консерваторов и Реформистов - Гельмут Геукін, Витольд Ян Ващиковский.

Одним депутатом представлены группа Идентичности и Демократии (Жан-Пауль Гарро), Конфедеративные Группа Европейских Объединенных левых – Нордических Зеленых Левых (Анья Газекамп), депутаты, что не присоединились (Натан Гилль).