СБУ розпочала провадження через карту "угорського" Закарпаття

Управління СБУ в Закарпатській області зареєструвало провадження за фактом розміщення у газеті "Kárpátalja" зображення частини Закарпатської області у кольорах угорського прапора.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Зважаючи на те, що зображення із картою Закарпатської області на фоні угорського прапора містить ознаки посягання на територіальну цілісність України та може спровокувати сепаратистські настрої в середовищі угорської національної меншини, розповсюдження друкованих матеріалів із вказаним зображенням є публічними закликами до зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України" - йдеться у повідомленні УСБУ в Закарпатській області у Facebook.

Як зазначається, за даним фактом процесуальне керівництво здійснює прокуратура Закарпатської області.

Як повідомлялося, МЗС України звернулося до Генпрокуратури та Служби безпеки з проханням відкрити провадження з приводу ілюстрації в газеті "Карпаталія", яку видає спілка угорців Закарпаття, карти з нібито приналежністю до Угорщини низки територій України.

Як відомо, 21 липня в Україні пройдуть парламентські вибори, і лідери угорських організацій Закарпаття балотуються за мажоритарними округами.

На опублікованій карті Закарпатської області кілька виборчих округів позначені у кольорах угорського прапора.