СБУ начала производство из-за карты "венгерского" Закарпатья

Управление СБУ в Закарпатской области зарегистрировало производство по факту размещения в газете "Kárpátalja" изображения части Закарпатской области в цветах венгерского флага.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Несмотря на то, что изображения с картой Закарпатской области на фоне венгерского флага содержит признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства, распространение печатных материалов с указанным изображением являются публичными призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины", - говорится в сообщении УСБУ в Закарпатской области в Facebook.

Как отмечается, по данному факту процессуальное руководство осуществляет прокуратура Закарпатской области.

Как сообщалось, МИД Украины обратился в Генпрокуратуру и Службу безопасности с просьбой открыть производство по поводу иллюстрации в газете "Карпаталия", которую издает союз венгров Закарпатья, карты с якобы принадлежностью к Венгрии ряда территорий Украины.

Как известно, 21 июля в Украине пройдут парламентские выборы, и лидеры венгерских организаций Закарпатья баллотируются по мажоритарным округам.

На опубликованной карте Закарпатской области несколько избирательных округов обозначены в цветах венгерского флага.