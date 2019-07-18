Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄСПЛ перейшов до стадії ухвалення рішення у справі Седлецької

У Франції після фіналу Кубка африканських націй затримали 200 людей

Іран захопив британський танкер

Землетрус в Афінах: обвалені будинки, четверо постраждалих






Росія готова поставляти Туреччині винищувачі Су-35

Четвер, 18 липня 2019, 13:29

Після того, як США усунули Туреччину з програми винищувачів F-35 через покупку Анкарою російської системи протиракетної оборони, РФ готова поставити Туреччині винищувачі Су-35.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на російське державне агентство ТАСС, про це у четвер заявив глава держкорпорації "Ростех" Сергєй Чемезов.

Читайте також
Генсек НАТО прокоментував виключення Туреччини з програми винищувачів F-35

"Якщо наші турецькі колеги виявлять бажання, ми готові опрацювати поставки Су-35", - заявив Чемезов.

17 липня Білий дім повідомив, що рішення Туреччини, яка є членом НАТО, придбати російські ЗРС С-400 унеможливлює її участь у програмі створення винищувачів п'ятого покоління F-35.

Читайте також
Туреччина отримує компоненти С-400 від РФ: прибули вже 14 літаків

Анкара закликала Вашингтон змінити своє рішення, яке, за її словами, завдасть непоправної шкоди відносинам між двома країнами.

Сполучені Штати неодноразово попереджали Туреччину, що їй доведеться зіткнутися з економічними санкціями, якщо вона здійснить покупку російської системи.

США побоюються, що С-400 може бути використано для збору даних про можливості F-35.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина США Росія
powered by lun.ua