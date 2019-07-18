Росія готова поставляти Туреччині винищувачі Су-35

Після того, як США усунули Туреччину з програми винищувачів F-35 через покупку Анкарою російської системи протиракетної оборони, РФ готова поставити Туреччині винищувачі Су-35.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на російське державне агентство ТАСС, про це у четвер заявив глава держкорпорації "Ростех" Сергєй Чемезов.

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"Якщо наші турецькі колеги виявлять бажання, ми готові опрацювати поставки Су-35", - заявив Чемезов.

17 липня Білий дім повідомив, що рішення Туреччини, яка є членом НАТО, придбати російські ЗРС С-400 унеможливлює її участь у програмі створення винищувачів п'ятого покоління F-35.

Анкара закликала Вашингтон змінити своє рішення, яке, за її словами, завдасть непоправної шкоди відносинам між двома країнами.

Сполучені Штати неодноразово попереджали Туреччину, що їй доведеться зіткнутися з економічними санкціями, якщо вона здійснить покупку російської системи.

США побоюються, що С-400 може бути використано для збору даних про можливості F-35.