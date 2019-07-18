Россия готова поставлять Турции истребители Су-35

После того, как США устранили Турцию из программы истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российской системы противоракетной обороны, РФ готова поставить Турции истребители Су-35.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС, об этом в четверг заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

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"Если наши турецкие коллеги захотят, мы готовы проработать поставки Су-35", - заявил Чемезов.

17 июля Белый дом сообщил, что решение Турции, которая является членом НАТО, приобрести российские ЗРС С-400 исключает ее участие в программе создания истребителей пятого поколения F-35.

Анкара призвала Вашингтон изменить свое решение, которое, по ее словам, нанесет непоправимый ущерб отношениям между двумя странами.

Соединенные Штаты неоднократно предупреждали Турцию, что ей придется столкнуться с экономическими санкциями, если она осуществит покупку российской системы.

США опасаются, что С-400 может быть использован для сбора данных о возможности F-35.