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В уряді Польщі застерегли від користування російським додатком FaceApp

Четвер, 18 липня 2019, 13:55

У міністерстві цифровізації Польщі застерігають від використання російського мобільного додатку FaceApp, який дозволяє користувачам побачити, як вони виглядатимуть у літньому віці.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN 24, із застереженням виступив директор департаменту керування даними в міністерстві Мацей Кавецький.

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"Чи справді бажання дізнатися, як ми будемо виглядати через 50 років, є настільки цінним, щоб продавати за нього усі наші дані у телефоні?!Ми погоджуємось на це, встановивши FaceApp. Додаток з Росії…Досвід CambridgeAnalytica нічому нас не навчив", - зазначив Кавецький у середу.

Він додав, що користуючись додатком, людина надає повний доступ до свого телефону та до інсталювання інших даних з мережі.

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Кавецький підкреслив, що у Росії раніше створили додаток FindFace, який дозволяв зробити фото й отримувати дані про цю особу в соціальній мережі ВКонтакте, а антивірусна програма Kaspersky допомагала російським спецслужбам, викрадаючи дані з комп’ютерів.

 Він повідомив, що міністерство цифровізації здійснить відповідні юридичні кроки щодо цього мобільного додатку.

Нагадаємо, сенатор-демократ Чак Шумер звернувся до Федеральної комісії з торгівлі та ФБР з проханням провести розслідування з приводу можливої загрози національній безпеці з боку популярного додатка FaceApp

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